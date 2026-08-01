سعر Andy BSC اليوم

السعر المباشر لمشروع Andy BSC (ANDY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANDY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANDY.

يحتل Andy BSC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 87,142، مع عرض متداول قدره 100.00T ANDY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANDY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANDY بمقدار +0.08% خلال الساعة الماضية و-4.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Andy BSC (ANDY)

القيمة السوقية $ 87.14K$ 87.14K $ 87.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.14K$ 87.14K $ 87.14K إمداد دورة التداول 100.00T 100.00T 100.00T إجمالي العرض 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Andy BSC هي $ 87.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANDY يبلغ 100.00T، مع إجمالي عرض 100000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.14K.