معلومات سعر ANALOS (LOS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00332789 $ 0.00332789 $ 0.00332789 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00332789$ 0.00332789 $ 0.00332789 عالية طوال الوقت $ 0.00332789$ 0.00332789 $ 0.00332789 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -4.55% تغير السعر (1يوم) -41.55% تغير السعر (7 أيام) -5.44% تغير السعر (7 أيام) -5.44%

سعر ANALOS (LOS) في الوقت الحقيقي هو $0.00163894. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LOS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00332789، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLOS على الإطلاق هو $ 0.00332789، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LOS -4.55% على مدار الساعة الماضية، -41.55% على مدار 24 ساعة، و -5.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ANALOS (LOS)

القيمة السوقية $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M إمداد دورة التداول 996.85M 996.85M 996.85M إجمالي العرض 996,845,645.4329164 996,845,645.4329164 996,845,645.4329164

القيمة السوقية الحالية لـ ANALOS هي $ 1.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LOS يبلغ 996.85M، مع إجمالي عرض 996845645.4329164. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.62M.