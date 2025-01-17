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سعر ALRIS AGENT (ALR) المباشر لليوم هو USD 0.0034848 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.48M . يتم تحديث سعر ALR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ALRIS AGENT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99M - تغيير سعر ALRIS AGENT خلال اليوم هو -32.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.80M

أداء سعر ALRIS AGENT (ALR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ALRIS AGENT مقابل USD هو $ -0.001662049923148399 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ALRIS AGENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ALRIS AGENT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ALRIS AGENT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001662049923148399 -32.29% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ALRIS AGENT (ALR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ALRIS AGENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00349017$ 0.00349017 $ 0.00349017 24 ساعة مرتفع $ 0.00599656$ 0.00599656 $ 0.00599656 عالية طوال الوقت $ 0.00880109$ 0.00880109 $ 0.00880109 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) -32.29% تغير السعر (7 أيام) +32.78%

معلومات سوق ALRIS AGENT (ALR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: