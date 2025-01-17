سعر ALRIS AGENT (ALR)
سعر ALRIS AGENT (ALR) المباشر لليوم هو USD 0.0034848. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.48M. يتم تحديث سعر ALR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ALRIS AGENT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99M
- تغيير سعر ALRIS AGENT خلال اليوم هو -32.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.80M
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خلال اليوم، كان سعر ALRIS AGENT مقابل USD هو $ -0.001662049923148399 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ALRIS AGENT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ALRIS AGENT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ALRIS AGENT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001662049923148399
|-32.29%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ALRIS AGENT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
-32.29%
+32.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation.
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