سعر AlphaArc اليوم

السعر المباشر لمشروع AlphaArc (ALPHA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALPHA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALPHA.

يحتل AlphaArc حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,118.82، مع عرض متداول قدره 999.68M ALPHA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALPHA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.078655، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALPHA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AlphaArc (ALPHA)

القيمة السوقية $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K إمداد دورة التداول 999.68M 999.68M 999.68M إجمالي العرض 999,680,001.37891 999,680,001.37891 999,680,001.37891

القيمة السوقية الحالية لـ AlphaArc هي $ 15.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALPHA يبلغ 999.68M، مع إجمالي عرض 999680001.37891. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.12K.