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سعر ALP (ALP) المباشر لليوم هو USD 0.0010649 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 868.92K . يتم تحديث سعر ALP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ALP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.93K - تغيير سعر ALP خلال اليوم هو +0.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 816.40M

أداء سعر ALP (ALP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ALP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ALP مقابل USD هو $ -0.0007702819 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ALP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ALP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.33% 30 يوم $ -0.0007702819 -72.33% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ALP (ALP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ALP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00124586$ 0.00124586 $ 0.00124586 عالية طوال الوقت $ 0.00927438$ 0.00927438 $ 0.00927438 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) +0.33% تغير السعر (7 أيام) -40.91%

معلومات سوق ALP (ALP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: