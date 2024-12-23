سعر ALP (ALP)
سعر ALP (ALP) المباشر لليوم هو USD 0.0010649. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 868.92K. يتم تحديث سعر ALP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ALP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.93K
- تغيير سعر ALP خلال اليوم هو +0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 816.40M
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خلال اليوم، كان سعر ALP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ALP مقابل USD هو $ -0.0007702819 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ALP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ALP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.33%
|30 يوم
|$ -0.0007702819
|-72.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ALP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
+0.33%
-40.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world. As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP.
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