توكنوميكس ALP (ALP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ALP (ALP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ALP (ALP) ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world. As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP. الموقع الرسمي: https://alponsol.com/ اشتر ALP الآن!

توكنوميكس ALP (ALP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ALP (ALP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.48K $ 23.48K $ 23.48K إجمالي العرض: $ 816.36M $ 816.36M $ 816.36M العرض المتداول: $ 816.36M $ 816.36M $ 816.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.48K $ 23.48K $ 23.48K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00927438 $ 0.00927438 $ 0.00927438 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000286 $ 0.0000286 $ 0.0000286 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر ALP (ALP)

توكنوميكس ALP (ALP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ALP (ALP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ALP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ALP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ALP، استكشف السعر المباشر لتوكن ALP!

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