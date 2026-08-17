سعر Aleister اليوم

السعر المباشر لمشروع Aleister (ALEISTER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALEISTER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALEISTER.

يحتل Aleister حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 35,599، مع عرض متداول قدره 100.00B ALEISTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALEISTER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALEISTER بمقدار -5.37% خلال الساعة الماضية و-12.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Aleister (ALEISTER)

القيمة السوقية $ 35.60K$ 35.60K $ 35.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 35.60K$ 35.60K $ 35.60K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Aleister هي $ 35.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALEISTER يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 35.60K.