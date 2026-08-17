سعر Albert the Monkey اليوم

السعر المباشر لمشروع Albert the Monkey (ALBERT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALBERT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALBERT.

يحتل Albert the Monkey حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,886.74، مع عرض متداول قدره 999.71M ALBERT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALBERT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALBERT بمقدار -0.37% خلال الساعة الماضية و+14.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Albert the Monkey (ALBERT)

القيمة السوقية $ 13.89K$ 13.89K $ 13.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.89K$ 13.89K $ 13.89K إمداد دورة التداول 999.71M 999.71M 999.71M إجمالي العرض 999,711,504.427209 999,711,504.427209 999,711,504.427209

القيمة السوقية الحالية لـ Albert the Monkey هي $ 13.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALBERT يبلغ 999.71M، مع إجمالي عرض 999711504.427209. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.89K.