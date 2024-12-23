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سعر Aiwithdaddyissues (SHEGEN) المباشر لليوم هو USD 0.00402061 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.02M . يتم تحديث سعر SHEGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aiwithdaddyissues الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 433.06K - تغيير سعر Aiwithdaddyissues خلال اليوم هو -13.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Aiwithdaddyissues (SHEGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aiwithdaddyissues مقابل USD هو $ -0.000613377465854192 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aiwithdaddyissues مقابل USD هو $ -0.0029690311 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aiwithdaddyissues مقابل USD هو $ -0.0031759099 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aiwithdaddyissues مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000613377465854192 -13.23% 30 يوم $ -0.0029690311 -73.84% 60 يوم $ -0.0031759099 -78.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aiwithdaddyissues (SHEGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aiwithdaddyissues: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00382622$ 0.00382622 $ 0.00382622 24 ساعة مرتفع $ 0.0048388$ 0.0048388 $ 0.0048388 عالية طوال الوقت $ 0.04282898$ 0.04282898 $ 0.04282898 تغير السعر (1 ساعة) +4.52% تغير السعر (1يوم) -13.23% تغير السعر (7 أيام) -53.48%

معلومات سوق Aiwithdaddyissues (SHEGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: