سعر Aiwithdaddyissues (SHEGEN)
سعر Aiwithdaddyissues (SHEGEN) المباشر لليوم هو USD 0.00402061. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.02M. يتم تحديث سعر SHEGEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aiwithdaddyissues الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 433.06K
- تغيير سعر Aiwithdaddyissues خلال اليوم هو -13.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SHEGEN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SHEGEN.
خلال اليوم، كان سعر Aiwithdaddyissues مقابل USD هو $ -0.000613377465854192 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aiwithdaddyissues مقابل USD هو $ -0.0029690311 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aiwithdaddyissues مقابل USD هو $ -0.0031759099 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aiwithdaddyissues مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000613377465854192
|-13.23%
|30 يوم
|$ -0.0029690311
|-73.84%
|60 يوم
|$ -0.0031759099
|-78.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aiwithdaddyissues: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.52%
-13.23%
-53.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SHEGEN إلى AUD
A$0.0063927699
|1 SHEGEN إلى GBP
￡0.0031762819
|1 SHEGEN إلى EUR
€0.0038195795
|1 SHEGEN إلى USD
$0.00402061
|1 SHEGEN إلى MYR
RM0.018092745
|1 SHEGEN إلى TRY
₺0.1414450598
|1 SHEGEN إلى JPY
¥0.6287831979
|1 SHEGEN إلى RUB
₽0.4131980897
|1 SHEGEN إلى INR
₹0.3415106134
|1 SHEGEN إلى IDR
Rp64.8485393083
|1 SHEGEN إلى PHP
₱0.2365324863
|1 SHEGEN إلى EGP
￡E.0.2045284307
|1 SHEGEN إلى BRL
R$0.0244453088
|1 SHEGEN إلى CAD
C$0.0057494723
|1 SHEGEN إلى BDT
৳0.4784927961
|1 SHEGEN إلى NGN
₦6.2142146099
|1 SHEGEN إلى UAH
₴0.1679408797
|1 SHEGEN إلى VES
Bs0.20505111
|1 SHEGEN إلى PKR
Rs1.1146337103
|1 SHEGEN إلى KZT
₸2.1028192361
|1 SHEGEN إلى THB
฿0.1374646559
|1 SHEGEN إلى TWD
NT$0.1311925043
|1 SHEGEN إلى CHF
Fr0.0035783429
|1 SHEGEN إلى HKD
HK$0.0312401397
|1 SHEGEN إلى MAD
.د.م0.0402865122