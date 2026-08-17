سعر aiRight اليوم

السعر المباشر لمشروع aiRight (AIRI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIRI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AIRI.

يحتل aiRight حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,266.54، مع عرض متداول قدره 1.36B AIRI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIRI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02943509، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AIRI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق aiRight (AIRI)

القيمة السوقية $ 15.27K$ 15.27K $ 15.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.93K$ 20.93K $ 20.93K إمداد دورة التداول 1.36B 1.36B 1.36B إجمالي العرض 1,859,999,980.0 1,859,999,980.0 1,859,999,980.0

القيمة السوقية الحالية لـ aiRight هي $ 15.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIRI يبلغ 1.36B، مع إجمالي عرض 1859999980.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.93K.