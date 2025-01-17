سعر ACTUAL (ACTUAL)
سعر ACTUAL (ACTUAL) المباشر لليوم هو USD 0.00600326. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.00M. يتم تحديث سعر ACTUAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ACTUAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.78K
- تغيير سعر ACTUAL خلال اليوم هو -10.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ACTUAL مقابل USD هو $ -0.000713391361563754 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ACTUAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ACTUAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ACTUAL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000713391361563754
|-10.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ACTUAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-10.62%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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