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سعر ACTUAL (ACTUAL) المباشر لليوم هو USD 0.00600326 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.00M . يتم تحديث سعر ACTUAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ACTUAL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.78K - تغيير سعر ACTUAL خلال اليوم هو -10.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر ACTUAL (ACTUAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ACTUAL مقابل USD هو $ -0.000713391361563754 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ACTUAL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ACTUAL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ACTUAL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000713391361563754 -10.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ACTUAL (ACTUAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ACTUAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00543398$ 0.00543398 $ 0.00543398 24 ساعة مرتفع $ 0.00696239$ 0.00696239 $ 0.00696239 عالية طوال الوقت $ 0.00741282$ 0.00741282 $ 0.00741282 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -10.62% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق ACTUAL (ACTUAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: