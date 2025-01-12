سعر a16gems (A16G)
سعر a16gems (A16G) المباشر لليوم هو USD 0.00182345. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M. يتم تحديث سعر A16G مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق a16gems الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.86K
- تغيير سعر a16gems خلال اليوم هو -3.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M
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خلال اليوم، كان سعر a16gems مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر a16gems مقابل USD هو $ +0.0134443087 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر a16gems مقابل USD هو $ +0.0170791905 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر a16gems مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.00%
|30 يوم
|$ +0.0134443087
|+737.30%
|60 يوم
|$ +0.0170791905
|+936.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر a16gems: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.08%
-3.00%
+19.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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