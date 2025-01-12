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سعر a16gems (A16G) المباشر لليوم هو USD 0.00182345 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M . يتم تحديث سعر A16G مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق a16gems الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.86K - تغيير سعر a16gems خلال اليوم هو -3.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M

أداء سعر a16gems (A16G) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر a16gems مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر a16gems مقابل USD هو $ +0.0134443087 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر a16gems مقابل USD هو $ +0.0170791905 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر a16gems مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.00% 30 يوم $ +0.0134443087 +737.30% 60 يوم $ +0.0170791905 +936.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر a16gems (A16G)

اكتشف أحدث تحليلات سعر a16gems: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00154433$ 0.00154433 $ 0.00154433 24 ساعة مرتفع $ 0.00196151$ 0.00196151 $ 0.00196151 عالية طوال الوقت $ 0.00284149$ 0.00284149 $ 0.00284149 تغير السعر (1 ساعة) -3.08% تغير السعر (1يوم) -3.00% تغير السعر (7 أيام) +19.08%

معلومات سوق a16gems (A16G)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: