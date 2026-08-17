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المزيد عن XVS

معلومات سعر XVS

ما هو XVS

الوثيقة البيضاء لـ XVS

الموقع الرسمي لـ XVS

اقتصاد توكن XVS

توقعات سعر XVS

سجل XVS

دليل شراء XVS

محول عملة XVS إلى الفيات

عقود XVS الفورية

XVS عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Venus (XVS)

التحليل الفني اليوم لـ Venus (XVS)

توفر صفحة Venus تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XVS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Venus أدناه.

تغير سعر Venus (XVS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$2.7012---1.77%-3.22%-0.69%
اعرف المزيد عن سعر Venus

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Venus

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Venus عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 2
شراء 19
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 5حيادي 2شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
2.7023
2.7016
R2
2.7016
2.7012
R1
2.7013
2.701
PP
2.7006
2.7006
S1
2.7003
2.7002
S2
2.6996
2.7
S3
2.6993
2.6996

إشارات السوق الخاصة بـ Venus

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.48M
$6.85 M
$7.32 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Venus

صافي التدفقسعر XVSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M2.71
2026-08-16$0.00 M2.72
2026-08-15$0.01 M2.73
2026-08-14$0.00 M2.63
2026-08-13-$0.01 M2.67

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Venus (XVS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Venus المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXVS
$2.7007
$2.7007$2.7007
-0.74%
19.61K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XVS إلى USD

المبلغ

XVS
XVS
USD
USD

1 XVS = 2.7012 USD

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