سعر XOCIETY المباشر اليوم هو 0.003058 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر XOCIETY المباشر اليوم هو 0.003058 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن XO

معلومات سعر XO

الوثيقة البيضاء لـ XO

الموقع الرسمي لـ XO

اقتصاد توكن XO

توقعات سعر XO

سجل XO

دليل شراء XO

محول عملة XO إلى الفيات

XO العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار XOCIETY

XOCIETY السعر(XO)

السعر المباشر لـ 1 XO إلى USD:

$0,003058
$0,003058$0,003058
-0,42%1D
USD
مخطط أسعار XOCIETY (XO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:23:57 (UTC+8)

معلومات سعر XOCIETY (XO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,002992
$ 0,002992$ 0,002992
24 ساعة منخفض
$ 0,003217
$ 0,003217$ 0,003217
24 ساعة مرتفع

$ 0,002992
$ 0,002992$ 0,002992

$ 0,003217
$ 0,003217$ 0,003217

--
----

--
----

+0,03%

-0,42%

+6,36%

+6,36%

سعر XOCIETY (XO) في الوقت الحقيقي هو $ 0,003058. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XO بين أدنى سعر $ 0,002992 وأعلى سعر $ 0,003217، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXO على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XO +0,03% على مدار الساعة الماضية، -0,42% على مدار 24 ساعة، و +6,36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XOCIETY (XO)

--
----

$ 81,50K
$ 81,50K$ 81,50K

$ 15,29M
$ 15,29M$ 15,29M

--
----

5 000 000 000
5 000 000 000 5 000 000 000

SUI

القيمة السوقية الحالية لـ XOCIETY هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 81,50K. العرض المتداول لـ XO يبلغ --، مع إجمالي عرض 5000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15,29M.

سجل سعر XOCIETY (XO) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار XOCIETY لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0,0000129-0,42%
30 يوم$ -0,003162-50,84%
60 يوم$ -0,003793-55,37%
90 يوم$ -0,004265-58,25%
تغير سعر XOCIETY اليوم

سجل اليوم XO تغيرًا $ -0,0000129 (-0,42%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر XOCIETY لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0,003162 (-50,84%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر XOCIETY لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XO تغييرًا في $ -0,003793 (-55,37%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر XOCIETY لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0,004265 (-58,25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة XOCIETY (XO)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار XOCIETY.

ما هو XOCIETY ( XO )

لعبة XOCIETY هي لعبة إطلاق نار POP مُشبعة بتطور ألعاب تقمص الأدوار، تدور أحداثها في عالم cyberpunk عميق، بدعم من مستثمرين مثل HASHED وNeoclassic وSpartan وKRAFTON وSui. والجدير بالذكر أن Xociety، بصفتها مشروع الألعاب الرائد على Sui، هي أول لعبة مُحمّلة مسبقًا على جهاز Sui Play.

متوفر XOCIETY على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك XOCIETY الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين XOلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول XOCIETY على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء XOCIETY سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر XOCIETY (USD)

كم ستكون قيمة XOCIETY (XO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك XOCIETY (XO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة XOCIETY.

تحقق الآن من توقعات سعر XOCIETY!

توكنوميكس XOCIETY (XO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس XOCIETY (XO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس XO والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء XOCIETY ( XO )

هل تبحث عن كيفية شراء XOCIETY؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء XOCIETY على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة XO إلى العملات المحلية

1 XOCIETY (XO) إلى VND
80,47127
1 XOCIETY (XO) إلى AUD
A$0,00461758
1 XOCIETY (XO) إلى GBP
0,00226292
1 XOCIETY (XO) إلى EUR
0,0025993
1 XOCIETY (XO) إلى USD
$0,003058
1 XOCIETY (XO) إلى MYR
RM0,0128436
1 XOCIETY (XO) إلى TRY
0,1273657
1 XOCIETY (XO) إلى JPY
¥0,449526
1 XOCIETY (XO) إلى ARS
ARS$4,356121
1 XOCIETY (XO) إلى RUB
0,25139818
1 XOCIETY (XO) إلى INR
0,27133634
1 XOCIETY (XO) إلى IDR
Rp50,96664628
1 XOCIETY (XO) إلى KRW
4,3070401
1 XOCIETY (XO) إلى PHP
0,1770582
1 XOCIETY (XO) إلى EGP
￡E.0,14595834
1 XOCIETY (XO) إلى BRL
R$0,01629914
1 XOCIETY (XO) إلى CAD
C$0,00425062
1 XOCIETY (XO) إلى BDT
0,3720057
1 XOCIETY (XO) إلى NGN
4,47727896
1 XOCIETY (XO) إلى COP
$11,8988309
1 XOCIETY (XO) إلى ZAR
R.0,05265876
1 XOCIETY (XO) إلى UAH
0,12611192
1 XOCIETY (XO) إلى TZS
T.Sh.7,513506
1 XOCIETY (XO) إلى VES
Bs0,556556
1 XOCIETY (XO) إلى CLP
$2,95097
1 XOCIETY (XO) إلى PKR
Rs0,86018482
1 XOCIETY (XO) إلى KZT
1,67376572
1 XOCIETY (XO) إلى THB
฿0,09889572
1 XOCIETY (XO) إلى TWD
NT$0,09293262
1 XOCIETY (XO) إلى AED
د.إ0,01122286
1 XOCIETY (XO) إلى CHF
Fr0,00241582
1 XOCIETY (XO) إلى HKD
HK$0,02379124
1 XOCIETY (XO) إلى AMD
֏1,17164212
1 XOCIETY (XO) إلى MAD
.د.م0,02779722
1 XOCIETY (XO) إلى MXN
$0,05623662
1 XOCIETY (XO) إلى SAR
ريال0,01143692
1 XOCIETY (XO) إلى ETB
Br0,44368522
1 XOCIETY (XO) إلى KES
KSh0,39491012
1 XOCIETY (XO) إلى JOD
د.أ0,002168122
1 XOCIETY (XO) إلى PLN
0,01106996
1 XOCIETY (XO) إلى RON
лв0,01324114
1 XOCIETY (XO) إلى SEK
kr0,02865346
1 XOCIETY (XO) إلى BGN
лв0,00507628
1 XOCIETY (XO) إلى HUF
Ft1,01121944
1 XOCIETY (XO) إلى CZK
0,06317828
1 XOCIETY (XO) إلى KWD
د.ك0,00093269
1 XOCIETY (XO) إلى ILS
0,0100914
1 XOCIETY (XO) إلى BOB
Bs0,0211002
1 XOCIETY (XO) إلى AZN
0,0051986
1 XOCIETY (XO) إلى TJS
SM0,02846998
1 XOCIETY (XO) إلى GEL
0,00831776
1 XOCIETY (XO) إلى AOA
Kz2,80293222
1 XOCIETY (XO) إلى BHD
.د.ب0,001149808
1 XOCIETY (XO) إلى BMD
$0,003058
1 XOCIETY (XO) إلى DKK
kr0,01944888
1 XOCIETY (XO) إلى HNL
L0,0799667
1 XOCIETY (XO) إلى MUR
0,13855798
1 XOCIETY (XO) إلى NAD
$0,05268934
1 XOCIETY (XO) إلى NOK
kr0,0304271
1 XOCIETY (XO) إلى NZD
$0,00522918
1 XOCIETY (XO) إلى PAB
B/.0,003058
1 XOCIETY (XO) إلى PGK
K0,0129965
1 XOCIETY (XO) إلى QAR
ر.ق0,01113112
1 XOCIETY (XO) إلى RSD
дин.0,30509666
1 XOCIETY (XO) إلى UZS
soʻm36,84336502
1 XOCIETY (XO) إلى ALL
L0,25194862
1 XOCIETY (XO) إلى ANG
ƒ0,00547382
1 XOCIETY (XO) إلى AWG
ƒ0,0055044
1 XOCIETY (XO) إلى BBD
$0,006116
1 XOCIETY (XO) إلى BAM
KM0,00507628
1 XOCIETY (XO) إلى BIF
Fr8,993578
1 XOCIETY (XO) إلى BND
$0,00391424
1 XOCIETY (XO) إلى BSD
$0,003058
1 XOCIETY (XO) إلى JMD
$0,49099248
1 XOCIETY (XO) إلى KHR
12,28111148
1 XOCIETY (XO) إلى KMF
Fr1,281302
1 XOCIETY (XO) إلى LAK
66,47825954
1 XOCIETY (XO) إلى LKR
Rs0,92467804
1 XOCIETY (XO) إلى MDL
L0,05119092
1 XOCIETY (XO) إلى MGA
Ar13,65176824
1 XOCIETY (XO) إلى MOP
P0,02449458
1 XOCIETY (XO) إلى MVR
0,0467874
1 XOCIETY (XO) إلى MWK
MK5,30902438
1 XOCIETY (XO) إلى MZN
MT0,1954062
1 XOCIETY (XO) إلى NPR
Rs0,4348476
1 XOCIETY (XO) إلى PYG
21,534436
1 XOCIETY (XO) إلى RWF
Fr4,424926
1 XOCIETY (XO) إلى SBD
$0,02519792
1 XOCIETY (XO) إلى SCR
0,04470796
1 XOCIETY (XO) إلى SRD
$0,1165098
1 XOCIETY (XO) إلى SVC
$0,02672692
1 XOCIETY (XO) إلى SZL
L0,05265876
1 XOCIETY (XO) إلى TMT
m0,010703
1 XOCIETY (XO) إلى TND
د.ت0,008904896
1 XOCIETY (XO) إلى TTD
$0,02070266
1 XOCIETY (XO) إلى UGX
Sh10,58068
1 XOCIETY (XO) إلى XAF
Fr1,706364
1 XOCIETY (XO) إلى XCD
$0,0082566
1 XOCIETY (XO) إلى XOF
Fr1,706364
1 XOCIETY (XO) إلى XPF
Fr0,308858
1 XOCIETY (XO) إلى BWP
P0,04061024
1 XOCIETY (XO) إلى BZD
$0,00614658
1 XOCIETY (XO) إلى CVE
$0,28717678
1 XOCIETY (XO) إلى DJF
Fr0,544324
1 XOCIETY (XO) إلى DOP
$0,1914308
1 XOCIETY (XO) إلى DZD
د.ج0,39594984
1 XOCIETY (XO) إلى FJD
$0,0068805
1 XOCIETY (XO) إلى GNF
Fr26,58931
1 XOCIETY (XO) إلى GTQ
Q0,02342428
1 XOCIETY (XO) إلى GYD
$0,63945838
1 XOCIETY (XO) إلى ISK
kr0,36696

XOCIETY المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ XOCIETY، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب XOCIETY الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول XOCIETY

كم يساوي XOCIETY (XO) اليوم؟
سعر XO المباشر في USD هو USD 0,003058، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر XO إلى USD الحالي؟
سعر XO إلى USD الحالي هو $ 0,003058. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ XOCIETY ؟
القيمة السوقية لعملة XO هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن XO؟
العرض المتداول لتوكن XO هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ XO؟
حقق XO سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ XO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- XO.
ما هو حجم تداول XO؟
حجم تداول XO المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 81,50K USD.
هل سترتفع XO هذا العام؟
قد يرتفع XO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر XO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:23:57 (UTC+8)

تحديثات XOCIETY (XO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

أهم الأخبار

عائدات مارجين العقود الآجلة MEXC: الفرص والتحديات لتحقيق دخل مزدوج من التداول

October 3, 2025

تجارة أذكى، بدون رسوم: كيف تعمل أوامر MEXC المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تغيير اللعبة

October 3, 2025

GameFi 2.0: لماذا ستحدد اقتصاديات الرموز مستقبل ألعاب البلوكتشين

October 3, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة XO إلى USD

المبلغ

XO
XO
USD
USD

1 XO = 0,003058 USD

تداول XO

/USDTXO
$0,003058
$0,003058$0,003058
-0,38%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة