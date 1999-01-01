XO

لعبة XOCIETY هي لعبة إطلاق نار POP مُشبعة بتطور ألعاب تقمص الأدوار، تدور أحداثها في عالم cyberpunk عميق، بدعم من مستثمرين مثل HASHED وNeoclassic وSpartan وKRAFTON وSui. والجدير بالذكر أن Xociety، بصفتها مشروع الألعاب الرائد على Sui، هي أول لعبة مُحمّلة مسبقًا على جهاز Sui Play.

اسم العملة المشفرةXO

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

الحد الأقصى للعرض0

إجمالي العرض5,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSUI

مقدمةلعبة XOCIETY هي لعبة إطلاق نار POP مُشبعة بتطور ألعاب تقمص الأدوار، تدور أحداثها في عالم cyberpunk عميق، بدعم من مستثمرين مثل HASHED وNeoclassic وSpartan وKRAFTON وSui. والجدير بالذكر أن Xociety، بصفتها مشروع الألعاب الرائد على Sui، هي أول لعبة مُحمّلة مسبقًا على جهاز Sui Play.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.