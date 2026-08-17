التحليل الفني اليوم لـ XDC Network (XDC) توفر صفحة XDC Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XDC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل XDC Network أدناه. التسجيل

تغير سعر XDC Network (XDC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.02703 -- -2.56% -3.40% -17.42%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ XDC Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ XDC Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 1 حيادي 10 شراء 15 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 5 شراء 9 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 5 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.02698 0.02698 R2 0.02698 0.02697 R1 0.02697 0.02697 PP 0.02697 0.02697 S1 0.02696 0.02696 S2 0.02696 0.02696 S3 0.02695 0.02696

إشارات السوق الخاصة بـ XDC Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.37M $1.46 M $1.83 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.39 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.39 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.63 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.63 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ XDC Network صافي التدفق سعر XDCUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.05 M 0.03 2026-08-16 $0.00 M 0.03 2026-08-15 $0.00 M 0.03 2026-08-14 $0.04 M 0.03 2026-08-13 $0.03 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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