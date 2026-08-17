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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول XDC Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول XDC Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن XDC

معلومات سعر XDC

ما هو XDC

الوثيقة البيضاء لـ XDC

الموقع الرسمي لـ XDC

اقتصاد توكن XDC

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التحليل الفني اليوم لـ XDC Network (XDC)

التحليل الفني اليوم لـ XDC Network (XDC)

توفر صفحة XDC Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XDC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل XDC Network أدناه.

تغير سعر XDC Network (XDC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02703---2.56%-3.40%-17.42%
اعرف المزيد عن سعر XDC Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ XDC Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ XDC Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 10
شراء 15
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 5شراء 9
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 5شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02698
0.02698
R2
0.02698
0.02697
R1
0.02697
0.02697
PP
0.02697
0.02697
S1
0.02696
0.02696
S2
0.02696
0.02696
S3
0.02695
0.02696

إشارات السوق الخاصة بـ XDC Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.37M
$1.46 M
$1.83 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.39 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.39 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.63 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.63 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ XDC Network

صافي التدفقسعر XDCUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.05 M0.03
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15$0.00 M0.03
2026-08-14$0.04 M0.03
2026-08-13$0.03 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن XDC Network

تداول أسواق XDC Network (XDC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر XDC Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXDC
$0.02703
$0.02703$0.02703
+0.18%
2.65M (USDT)
/USDCXDC
$0.02702
$0.02702$0.02702
+0.29%
2.08M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XDC إلى USD

المبلغ

XDC
XDC
USD
USD

1 XDC = 0.02703 USD

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