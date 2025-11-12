توكنوميكس Xeleb Protocol (XCX)

توكنوميكس Xeleb Protocol (XCX)

اكتشف الرؤى الرئيسية حول Xeleb Protocol (XCX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي.
آخر تحديث للصفحة: 2025-11-12 18:06:07 (UTC+8)
توكنوميكس Xeleb Protocol (XCX) وتحليل الأسعار

استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Xeleb Protocol (XCX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.

القيمة السوقية:
$ 2.19M
إجمالي العرض:
$ 999.82M
العرض المتداول:
$ 108.30M
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
$ 20.18M
أعلى مستوى على الإطلاق:
$ 0.1
أدنى مستوى على الإطلاق:
$ 0.018251984968057314
السعر الحالي:
$ 0.02018
معلومات Xeleb Protocol (XCX)

مركز Xeleb - مركز مؤثري وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث يُقدّم الذكاء الاصطناعي فائدة حقيقية. Xeleb منصة من الجيل التالي تُمكّن الأفراد والشركات من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي وامتلاكهم وتحقيق الربح منهم من خلال تطبيقات واقعية. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وWeb3، تُمكّن Xeleb ملكية الوكلاء المُرمزة، والتفاعلات القائمة على الخدمات، والنمو الذي يقوده المجتمع. مهمتنا هي سد الفجوة بين ابتكار الذكاء الاصطناعي واقتصاد المبدعين، وتحويل المستخدمين العاديين إلى بناة ومستفيدين من القيمة المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الرسمي:
https://xeleb.io
الوثيقة البيضاء:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
مستكشف الكتل:
https://bscscan.com/address/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

توكنوميكس Xeleb Protocol (XCX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام

يعد فهم توكنوميكس Xeleb Protocol (XCX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:

إجمالي العرض:

الحد الأقصى لعدد توكن XCX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.

العرض المتداول:

عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.

إجمالي العرض:

الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XCX التي يمكن أن توجد في المجموع.

القيمة المخففة بالكامل (FDV):

يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.

معدل التضخم:

يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.

ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟

ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.

محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.

ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XCX، استكشف السعر المباشر لتوكن XCX!

إخلاء المسؤولية

توكنوميكس في هذه الصفحة مأخوذة من مصادر خارجية. لا تضمن MEXC دقتها. يُرجى إجراء بحث شامل قبل الاستثمار.

