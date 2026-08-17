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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Xai، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Xai، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن XAI

معلومات سعر XAI

ما هو XAI

الوثيقة البيضاء لـ XAI

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التحليل الفني اليوم لـ Xai (XAI)

التحليل الفني اليوم لـ Xai (XAI)

توفر صفحة Xai تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Xai أدناه.

تغير سعر Xai (XAI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.006922--+2.57%-1.51%-32.33%
اعرف المزيد عن سعر Xai

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Xai

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Xai عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 3
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.006905
0.006905
R2
0.006905
0.006904
R1
0.006904
0.006904
PP
0.006904
0.006904
S1
0.006903
0.006903
S2
0.006903
0.006903
S3
0.006902
0.006903

إشارات السوق الخاصة بـ Xai

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.30M
$1.51 M
$1.81 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.85 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.87 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.67 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.69 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Xai

صافي التدفقسعر XAIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.17 M0.01
2026-08-16-$0.05 M0.01
2026-08-15-$0.13 M0.01
2026-08-14$0.33 M0.01
2026-08-13-$0.06 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Xai (XAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Xai المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTXAI
$0.006922
$0.006922$0.006922
-1.61%
26.19M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة XAI إلى USD

المبلغ

XAI
XAI
USD
USD

1 XAI = 0.006922 USD

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