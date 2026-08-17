التحليل الفني اليوم لـ Xai (XAI) توفر صفحة Xai تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ XAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Xai أدناه. التسجيل

تغير سعر Xai (XAI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.006922 -- +2.57% -1.51% -32.33%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Xai

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Xai عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 3 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.006905 0.006905 R2 0.006905 0.006904 R1 0.006904 0.006904 PP 0.006904 0.006904 S1 0.006903 0.006903 S2 0.006903 0.006903 S3 0.006902 0.006903

إشارات السوق الخاصة بـ Xai صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.30M $1.51 M $1.81 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.85 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.87 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.67 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.69 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Xai صافي التدفق سعر XAIUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.17 M 0.01 2026-08-16 -$0.05 M 0.01 2026-08-15 -$0.13 M 0.01 2026-08-14 $0.33 M 0.01 2026-08-13 -$0.06 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Xai (XAI) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Xai المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT XAI $0.006922 $0.006922 $0.006922 -1.61% 26.19M (USDT) تداول