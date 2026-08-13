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المزيد عن WEN

معلومات سعر WEN

ما هو WEN

الوثيقة البيضاء لـ WEN

الموقع الرسمي لـ WEN

اقتصاد توكن WEN

توقعات سعر WEN

سجل WEN

دليل شراء WEN

محول عملة WEN إلى الفيات

عقود WEN الفورية

WEN عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Wen (WEN)

التحليل الفني اليوم لـ Wen (WEN)

توفر صفحة Wen تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WEN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Wen أدناه.

تغير سعر Wen (WEN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000002925---15.12%-35.44%-49.70%
اعرف المزيد عن سعر Wen

تدفق رأس المال الخاص بـ Wen

صافي التدفقسعر WENUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00
2026-08-11$0.00 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Wen (WEN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Wen المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWEN
$0.000002925
$0.000002925$0.000002925
-5.12%
19.60B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WEN إلى USD

المبلغ

WEN
WEN
USD
USD

1 WEN = 0.000002925 USD

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