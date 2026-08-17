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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول WAX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول WAX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن WAXP

معلومات سعر WAXP

ما هو WAXP

الوثيقة البيضاء لـ WAXP

الموقع الرسمي لـ WAXP

اقتصاد توكن WAXP

توقعات سعر WAXP

سجل WAXP

دليل شراء WAXP

محول عملة WAXP إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ WAX (WAXP)

التحليل الفني اليوم لـ WAX (WAXP)

توفر صفحة WAX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WAXP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل WAX أدناه.

تغير سعر WAX (WAXP)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003573---10.21%-9.30%-43.30%
اعرف المزيد عن سعر WAX

المؤشرات الفنية الخاصة بـ WAX

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ WAX عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 10
حيادي 4
شراء 12
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 7حيادي 1شراء 6
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 3شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.003566
0.003565
R2
0.003565
0.003564
R1
0.003564
0.003564
PP
0.003563
0.003563
S1
0.003562
0.003562
S2
0.003561
0.003562
S3
0.00356
0.003561

إشارات السوق الخاصة بـ WAX

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.37M
$4.31 M
$4.68 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ WAX

صافي التدفقسعر WAXPUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.02 M0.00
2026-08-14$0.05 M0.00
2026-08-13$0.05 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق WAX (WAXP) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر WAX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWAXP
$0.003573
$0.003573$0.003573
-2.35%
16.84M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة WAXP إلى USD

المبلغ

WAXP
WAXP
USD
USD

1 WAXP = 0.003573 USD

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