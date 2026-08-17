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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول VVV، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول VVV، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن VVV

معلومات سعر VVV

ما هو VVV

الوثيقة البيضاء لـ VVV

الموقع الرسمي لـ VVV

اقتصاد توكن VVV

توقعات سعر VVV

سجل VVV

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محول عملة VVV إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ VVV (VVV)

التحليل الفني اليوم لـ VVV (VVV)

توفر صفحة VVV تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VVV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل VVV أدناه.

تغير سعر VVV (VVV)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$12.122--+1.37%+6.79%-18.73%
اعرف المزيد عن سعر VVV

المؤشرات الفنية الخاصة بـ VVV

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ VVV عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 1
شراء 12
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 0شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
12.1413
12.1366
R2
12.1366
12.1313
R1
12.1273
12.128
PP
12.1226
12.1226
S1
12.1133
12.1173
S2
12.1086
12.114
S3
12.0993
12.1086

إشارات السوق الخاصة بـ VVV

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.01M
$1.06 M
$1.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.14 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$3.90 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$3.95 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ VVV

صافي التدفقسعر VVVUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M12.13
2026-08-16-$0.02 M11.94
2026-08-15$0.28 M11.98
2026-08-14-$0.20 M12.09
2026-08-13-$0.03 M12.39

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق VVV (VVV) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VVV المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVVV
$12.1203
$12.1203$12.1203
+1.51%
5.24K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة VVV إلى USD

المبلغ

VVV
VVV
USD
USD

1 VVV = 12.122 USD

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