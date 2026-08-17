التحليل الفني اليوم لـ VVV (VVV) توفر صفحة VVV تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ VVV، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل VVV أدناه. التسجيل

تغير سعر VVV (VVV) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $12.122 -- +1.37% +6.79% -18.73%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ VVV

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ VVV عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 1 شراء 12 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 0 شراء 8 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 12.1413 12.1366 R2 12.1366 12.1313 R1 12.1273 12.128 PP 12.1226 12.1226 S1 12.1133 12.1173 S2 12.1086 12.114 S3 12.0993 12.1086

إشارات السوق الخاصة بـ VVV صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.01M $1.06 M $1.04 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.15 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.14 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $3.90 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $3.95 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ VVV صافي التدفق سعر VVVUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 12.13 2026-08-16 -$0.02 M 11.94 2026-08-15 $0.28 M 11.98 2026-08-14 -$0.20 M 12.09 2026-08-13 -$0.03 M 12.39 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق VVV (VVV) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VVV المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT VVV $12.1203 $12.1203 $12.1203 +1.51% 5.24K (USDT) تداول