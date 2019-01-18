توكنوميكس V Systems (VSYS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول V Systems (VSYS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات V Systems (VSYS) V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more. الموقع الرسمي: https://www.v.systems/ الوثيقة البيضاء: https://v.systems/pdf/sposwhitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.v.systems/ اشتر VSYS الآن!

توكنوميكس V Systems (VSYS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار V Systems (VSYS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 920.29K $ 920.29K $ 920.29K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2778 $ 0.2778 $ 0.2778 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 $ 0.0002447931117377 السعر الحالي: $ 0.0002673 $ 0.0002673 $ 0.0002673 معرفة المزيد عن سعر V Systems (VSYS)

توكنوميكس V Systems (VSYS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس V Systems (VSYS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VSYS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VSYS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VSYS، استكشف السعر المباشر لتوكن VSYS!

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