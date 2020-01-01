توكنوميكس Ethena USDe (USDE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ethena USDe (USDE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ethena USDe (USDE) Ethena هو بروتوكول دولار اصطناعي مبني على الإيثيريوم، يوفر حلاً مالياً يعتمد على التشفير دون الحاجة إلى البنية التحتية للنظام المصرفي التقليدي. كما يقدم أداة ادخار عالمية مقومة بالدولار تُعرف باسم "السند الرقمي" (Internet Bond). يتميز USDe، الدولار الاصطناعي لـ Ethena، بأنه أول حل مالي مشفر مقاوم للرقابة وقابل للتوسع ومستقر، حيث يتم تحقيق ذلك عبر التحوط الدلتا لمخزون الإيثيريوم المُكدّس. سيكون USDe مدعومًا بالكامل وشفافًا على السلسلة، كما يمكن استخدامه بحرية في مختلف تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) الموقع الرسمي: https://www.ethena.fi/ الوثيقة البيضاء: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 اشتر USDE الآن!

توكنوميكس Ethena USDe (USDE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ethena USDe (USDE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.25B $ 8.25B $ 8.25B إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 8.24B $ 8.24B $ 8.24B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 السعر الحالي: $ 1.0007 $ 1.0007 $ 1.0007 معرفة المزيد عن سعر Ethena USDe (USDE)

توكنوميكس Ethena USDe (USDE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ethena USDe (USDE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDE، استكشف السعر المباشر لتوكن USDE!

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