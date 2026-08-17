التحليل الفني اليوم لـ UNISWAP (UNI) توفر صفحة UNISWAP تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ UNI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل UNISWAP أدناه. التسجيل

تغير سعر UNISWAP (UNI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $3.29 -- -17.55% -6.43% -4.73%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ UNISWAP

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ UNISWAP عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 13 حيادي 1 شراء 12 المتوسطات المتحركة : شراء بيع 5 حيادي 0 شراء 9 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 3.2866 3.2863 R2 3.2863 3.2859 R1 3.2856 3.2857 PP 3.2853 3.2853 S1 3.2846 3.2849 S2 3.2843 3.2847 S3 3.2836 3.2843

إشارات السوق الخاصة بـ UNISWAP صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.25M $16.59 M $16.34 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.28M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $14.93 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $14.65 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.83M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $57.67 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $56.84 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ UNISWAP صافي التدفق سعر UNIUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$1.47 M 3.28 2026-08-16 $0.34 M 3.31 2026-08-15 $1.80 M 3.26 2026-08-14 $0.36 M 3.24 2026-08-13 -$1.62 M 3.48 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق UNISWAP (UNI) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر UNISWAP المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT UNI $3.29 $3.29 $3.29 -0.77% 87.59K (USDT) تداول / USDC UNI $3.288 $3.288 $3.288 -0.80% 8.34K (USDT) تداول / ETH UNI $0.001732 $0.001732 $0.001732 -1.53% 1.43K (USDT) تداول / USD1 UNI $3.291 $3.291 $3.291 -0.72% 16.20K (USDT) تداول