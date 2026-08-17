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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول UNISWAP، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول UNISWAP، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ UNISWAP (UNI)

التحليل الفني اليوم لـ UNISWAP (UNI)

توفر صفحة UNISWAP تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ UNI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل UNISWAP أدناه.

تغير سعر UNISWAP (UNI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$3.29---17.55%-6.43%-4.73%
اعرف المزيد عن سعر UNISWAP

المؤشرات الفنية الخاصة بـ UNISWAP

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ UNISWAP عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 1
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 0شراء 9
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
3.2866
3.2863
R2
3.2863
3.2859
R1
3.2856
3.2857
PP
3.2853
3.2853
S1
3.2846
3.2849
S2
3.2843
3.2847
S3
3.2836
3.2843

إشارات السوق الخاصة بـ UNISWAP

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.25M
$16.59 M
$16.34 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.28M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$14.93 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$14.65 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.83M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$57.67 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$56.84 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ UNISWAP

صافي التدفقسعر UNIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$1.47 M3.28
2026-08-16$0.34 M3.31
2026-08-15$1.80 M3.26
2026-08-14$0.36 M3.24
2026-08-13-$1.62 M3.48

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن UNISWAP

تداول أسواق UNISWAP (UNI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر UNISWAP المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUNI
$3.29
$3.29$3.29
-0.77%
87.59K (USDT)
/USDCUNI
$3.288
$3.288$3.288
-0.80%
8.34K (USDT)
/ETHUNI
$0.001732
$0.001732$0.001732
-1.53%
1.43K (USDT)
/USD1UNI
$3.291
$3.291$3.291
-0.72%
16.20K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة UNI إلى USD

المبلغ

UNI
UNI
USD
USD

1 UNI = 3.29 USD

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