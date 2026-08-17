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المزيد عن TROLL

معلومات سعر TROLL

ما هو TROLL

الوثيقة البيضاء لـ TROLL

الموقع الرسمي لـ TROLL

اقتصاد توكن TROLL

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عقود TROLL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ TROLL (TROLL)

التحليل الفني اليوم لـ TROLL (TROLL)

توفر صفحة TROLL تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TROLL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل TROLL أدناه.

تغير سعر TROLL (TROLL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000000001678---1.93%+2.81%-37.46%
اعرف المزيد عن سعر TROLL

تدفق رأس المال الخاص بـ TROLL

صافي التدفقسعر TROLLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.03 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15-$0.01 M0.00
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق TROLL (TROLL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TROLL المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTROLL
$0.000000001697
$0.000000001697$0.000000001697
-0.52%
32633.33B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TROLL إلى USD

المبلغ

TROLL
TROLL
USD
USD

1 TROLL = 0.0000 USD

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