سعر THINK Token المباشر اليوم هو 0.0067 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي THINK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر THINK بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار THINK Token

THINK Token السعر(THINK)

السعر المباشر لـ 1 THINK إلى USD:

$0.0067
$0.0067$0.0067
+3.39%1D
USD
مخطط أسعار THINK Token (THINK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:45:24 (UTC+8)

معلومات سعر THINK Token (THINK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00632
$ 0.00632$ 0.00632
24 ساعة منخفض
$ 0.00698
$ 0.00698$ 0.00698
24 ساعة مرتفع

$ 0.00632
$ 0.00632$ 0.00632

$ 0.00698
$ 0.00698$ 0.00698

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

+0.14%

+3.39%

+29.34%

+29.34%

سعر THINK Token (THINK) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0067. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول THINK بين أدنى سعر $ 0.00632 وأعلى سعر $ 0.00698، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTHINK على الإطلاق هو $ 0.09159672574773454، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.004525510452854356.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير THINK +0.14% على مدار الساعة الماضية، +3.39% على مدار 24 ساعة، و +29.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق THINK Token (THINK)

No.3849

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 84.27K
$ 84.27K$ 84.27K

$ 6.70M
$ 6.70M$ 6.70M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ THINK Token هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.27K. العرض المتداول لـ THINK يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.70M.

سجل سعر THINK Token (THINK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار THINK Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0002197+3.39%
30 يوم$ -0.00273-28.96%
60 يوم$ -0.00956-58.80%
90 يوم$ -0.0033-33.00%
تغير سعر THINK Token اليوم

سجل اليوم THINK تغيرًا $ +0.0002197 (+3.39%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر THINK Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00273 (-28.96%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر THINK Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد THINK تغييرًا في $ -0.00956 (-58.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر THINK Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0033 (-33.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة THINK Token (THINK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار THINK Token.

ما هو THINK Token ( THINK )

متوفر THINK Token على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك THINK Token الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين THINKلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول THINK Token على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء THINK Token سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر THINK Token (USD)

كم ستكون قيمة THINK Token (THINK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك THINK Token (THINK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة THINK Token.

تحقق الآن من توقعات سعر THINK Token!

توكنوميكس THINK Token (THINK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس THINK Token (THINK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس THINK والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء THINK Token ( THINK )

هل تبحث عن كيفية شراء THINK Token؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء THINK Token على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة THINK إلى العملات المحلية

1 THINK Token (THINK) إلى VND
176.3105
1 THINK Token (THINK) إلى AUD
A$0.010117
1 THINK Token (THINK) إلى GBP
0.005025
1 THINK Token (THINK) إلى EUR
0.005695
1 THINK Token (THINK) إلى USD
$0.0067
1 THINK Token (THINK) إلى MYR
RM0.028073
1 THINK Token (THINK) إلى TRY
0.281065
1 THINK Token (THINK) إلى JPY
¥1.0184
1 THINK Token (THINK) إلى ARS
ARS$9.867425
1 THINK Token (THINK) إلى RUB
0.53265
1 THINK Token (THINK) إلى INR
0.591007
1 THINK Token (THINK) إلى IDR
Rp111.666622
1 THINK Token (THINK) إلى PHP
0.393759
1 THINK Token (THINK) إلى EGP
￡E.0.317379
1 THINK Token (THINK) إلى BRL
R$0.035912
1 THINK Token (THINK) إلى CAD
C$0.009313
1 THINK Token (THINK) إلى BDT
0.820214
1 THINK Token (THINK) إلى NGN
9.75252
1 THINK Token (THINK) إلى COP
$25.769205
1 THINK Token (THINK) إلى ZAR
R.0.114771
1 THINK Token (THINK) إلى UAH
0.282137
1 THINK Token (THINK) إلى TZS
T.Sh.16.502435
1 THINK Token (THINK) إلى VES
Bs1.4539
1 THINK Token (THINK) إلى CLP
$6.3047
1 THINK Token (THINK) إلى PKR
Rs1.899584
1 THINK Token (THINK) إلى KZT
3.575187
1 THINK Token (THINK) إلى THB
฿0.216008
1 THINK Token (THINK) إلى TWD
NT$0.204819
1 THINK Token (THINK) إلى AED
د.إ0.024589
1 THINK Token (THINK) إلى CHF
Fr0.005293
1 THINK Token (THINK) إلى HKD
HK$0.052059
1 THINK Token (THINK) إلى AMD
֏2.567038
1 THINK Token (THINK) إلى MAD
.د.م0.061841
1 THINK Token (THINK) إلى MXN
$0.123548
1 THINK Token (THINK) إلى SAR
ريال0.025058
1 THINK Token (THINK) إلى ETB
Br1.016189
1 THINK Token (THINK) إلى KES
KSh0.865573
1 THINK Token (THINK) إلى JOD
د.أ0.0047503
1 THINK Token (THINK) إلى PLN
0.024321
1 THINK Token (THINK) إلى RON
лв0.029212
1 THINK Token (THINK) إلى SEK
kr0.062712
1 THINK Token (THINK) إلى BGN
лв0.011256
1 THINK Token (THINK) إلى HUF
Ft2.236259
1 THINK Token (THINK) إلى CZK
0.139963
1 THINK Token (THINK) إلى KWD
د.ك0.0020502
1 THINK Token (THINK) إلى ILS
0.021775
1 THINK Token (THINK) إلى BOB
Bs0.046297
1 THINK Token (THINK) إلى AZN
0.01139
1 THINK Token (THINK) إلى TJS
SM0.061908
1 THINK Token (THINK) إلى GEL
0.018224
1 THINK Token (THINK) إلى AOA
Kz6.107519
1 THINK Token (THINK) إلى BHD
.د.ب0.0025192
1 THINK Token (THINK) إلى BMD
$0.0067
1 THINK Token (THINK) إلى DKK
kr0.042947
1 THINK Token (THINK) إلى HNL
L0.176478
1 THINK Token (THINK) إلى MUR
0.304917
1 THINK Token (THINK) إلى NAD
$0.115709
1 THINK Token (THINK) إلى NOK
kr0.066866
1 THINK Token (THINK) إلى NZD
$0.011524
1 THINK Token (THINK) إلى PAB
B/.0.0067
1 THINK Token (THINK) إلى PGK
K0.028207
1 THINK Token (THINK) إلى QAR
ر.ق0.024388
1 THINK Token (THINK) إلى RSD
дин.0.675025
1 THINK Token (THINK) إلى UZS
soʻm80.722873
1 THINK Token (THINK) إلى ALL
L0.556569
1 THINK Token (THINK) إلى ANG
ƒ0.011993
1 THINK Token (THINK) إلى AWG
ƒ0.01206
1 THINK Token (THINK) إلى BBD
$0.0134
1 THINK Token (THINK) إلى BAM
KM0.011189
1 THINK Token (THINK) إلى BIF
Fr19.7583
1 THINK Token (THINK) إلى BND
$0.008643
1 THINK Token (THINK) إلى BSD
$0.0067
1 THINK Token (THINK) إلى JMD
$1.075216
1 THINK Token (THINK) إلى KHR
27.016075
1 THINK Token (THINK) إلى KMF
Fr2.8207
1 THINK Token (THINK) إلى LAK
145.652171
1 THINK Token (THINK) إلى LKR
රු2.040753
1 THINK Token (THINK) إلى MDL
L0.113632
1 THINK Token (THINK) إلى MGA
Ar29.910676
1 THINK Token (THINK) إلى MOP
P0.053667
1 THINK Token (THINK) إلى MVR
0.10251
1 THINK Token (THINK) إلى MWK
MK11.631937
1 THINK Token (THINK) إلى MZN
MT0.42813
1 THINK Token (THINK) إلى NPR
रु0.94671
1 THINK Token (THINK) إلى PYG
47.5164
1 THINK Token (THINK) إلى RWF
Fr9.7351
1 THINK Token (THINK) إلى SBD
$0.055074
1 THINK Token (THINK) إلى SCR
0.092996
1 THINK Token (THINK) إلى SRD
$0.264918
1 THINK Token (THINK) إلى SVC
$0.058625
1 THINK Token (THINK) إلى SZL
L0.115709
1 THINK Token (THINK) إلى TMT
m0.02345
1 THINK Token (THINK) إلى TND
د.ت0.0196712
1 THINK Token (THINK) إلى TTD
$0.045493
1 THINK Token (THINK) إلى UGX
Sh23.3428
1 THINK Token (THINK) إلى XAF
Fr3.7721
1 THINK Token (THINK) إلى XCD
$0.01809
1 THINK Token (THINK) إلى XOF
Fr3.7721
1 THINK Token (THINK) إلى XPF
Fr0.6834
1 THINK Token (THINK) إلى BWP
P0.095341
1 THINK Token (THINK) إلى BZD
$0.013467
1 THINK Token (THINK) إلى CVE
$0.634289
1 THINK Token (THINK) إلى DJF
Fr1.1926
1 THINK Token (THINK) إلى DOP
$0.429202
1 THINK Token (THINK) إلى DZD
د.ج0.87033
1 THINK Token (THINK) إلى FJD
$0.015075
1 THINK Token (THINK) إلى GNF
Fr58.2565
1 THINK Token (THINK) إلى GTQ
Q0.051322
1 THINK Token (THINK) إلى GYD
$1.403114
1 THINK Token (THINK) إلى ISK
kr0.8241

THINK Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ THINK Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب THINK Token الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول THINK Token

كم يساوي THINK Token (THINK) اليوم؟
سعر THINK المباشر في USD هو USD 0.0067، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر THINK إلى USD الحالي؟
سعر THINK إلى USD الحالي هو $ 0.0067. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ THINK Token ؟
القيمة السوقية لعملة THINK هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن THINK؟
العرض المتداول لتوكن THINK هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ THINK؟
حقق THINK سعرًا قياسيًا قدره 0.09159672574773454 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ THINK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.004525510452854356 THINK.
ما هو حجم تداول THINK؟
حجم تداول THINK المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 84.27K USD.
هل سترتفع THINK هذا العام؟
قد يرتفع THINK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر THINK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:45:24 (UTC+8)

تحديثات THINK Token (THINK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

