معلومات سعر THINK Token (THINK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00632 $ 0.00632 $ 0.00632 24 ساعة منخفض $ 0.00698 $ 0.00698 $ 0.00698 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00632$ 0.00632 $ 0.00632 24 ساعة مرتفع $ 0.00698$ 0.00698 $ 0.00698 عالية طوال الوقت $ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454 $ 0.09159672574773454 أدنى سعر $ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356 $ 0.004525510452854356 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +3.39% تغير السعر (7 أيام) +29.34% تغير السعر (7 أيام) +29.34%

سعر THINK Token (THINK) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0067. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول THINK بين أدنى سعر $ 0.00632 وأعلى سعر $ 0.00698، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTHINK على الإطلاق هو $ 0.09159672574773454، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.004525510452854356.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير THINK +0.14% على مدار الساعة الماضية، +3.39% على مدار 24 ساعة، و +29.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق THINK Token (THINK)

التصنيف No.3849 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 84.27K$ 84.27K $ 84.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.70M$ 6.70M $ 6.70M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ THINK Token هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.27K. العرض المتداول لـ THINK يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.70M.