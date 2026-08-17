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المزيد عن TAO

معلومات سعر TAO

ما هو TAO

الوثيقة البيضاء لـ TAO

الموقع الرسمي لـ TAO

اقتصاد توكن TAO

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التحليل الفني اليوم لـ Bittensor (TAO)

التحليل الفني اليوم لـ Bittensor (TAO)

توفر صفحة Bittensor تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TAO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bittensor أدناه.

تغير سعر Bittensor (TAO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$196---4.01%+1.17%-23.76%
اعرف المزيد عن سعر Bittensor

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bittensor

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bittensor عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 19
حيادي 2
شراء 5
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
196.0266
196.0233
R2
196.0233
196.0195
R1
196.0166
196.0171
PP
196.0133
196.0133
S1
196.0066
196.0095
S2
196.0033
196.0071
S3
195.9966
196.0033

إشارات السوق الخاصة بـ Bittensor

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
1.64M
$12.95 M
$11.31 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.68M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$48.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$48.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
4.34M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$207.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$202.90 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Bittensor

صافي التدفقسعر TAOUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.06 M195.80
2026-08-16-$0.07 M197.38
2026-08-15-$0.64 M198.15
2026-08-14$0.22 M196.11
2026-08-13-$1.68 M200.49

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Bittensor

تداول أسواق Bittensor (TAO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bittensor المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTAO
$196
$196$196
-0.67%
3.77K (USDT)
/USDCTAO
$195.43
$195.43$195.43
-0.89%
535.57 (USDT)
/EURTAO
$168.8
$168.8$168.8
-1.04%
350.54 (USDT)
/USD1TAO
$196.14
$196.14$196.14
-0.52%
281.49 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة TAO إلى USD

المبلغ

TAO
TAO
USD
USD

1 TAO = 196 USD

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