التحليل الفني اليوم لـ Bittensor (TAO) توفر صفحة Bittensor تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ TAO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bittensor أدناه. التسجيل

تغير سعر Bittensor (TAO) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $196 -- -4.01% +1.17% -23.76%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bittensor

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bittensor عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 19 حيادي 2 شراء 5 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 0 شراء 2 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 2 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 196.0266 196.0233 R2 196.0233 196.0195 R1 196.0166 196.0171 PP 196.0133 196.0133 S1 196.0066 196.0095 S2 196.0033 196.0071 S3 195.9966 196.0033

إشارات السوق الخاصة بـ Bittensor صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 1.64M $12.95 M $11.31 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.68M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $48.73 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $48.05 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 4.34M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $207.24 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $202.90 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Bittensor صافي التدفق سعر TAOUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.06 M 195.80 2026-08-16 -$0.07 M 197.38 2026-08-15 -$0.64 M 198.15 2026-08-14 $0.22 M 196.11 2026-08-13 -$1.68 M 200.49 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Bittensor (TAO) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bittensor المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT TAO $196 $196 $196 -0.67% 3.77K (USDT) تداول / USDC TAO $195.43 $195.43 $195.43 -0.89% 535.57 (USDT) تداول / EUR TAO $168.8 $168.8 $168.8 -1.04% 350.54 (USDT) تداول / USD1 TAO $196.14 $196.14 $196.14 -0.52% 281.49 (USDT) تداول