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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Synapse، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Synapse، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SYN

معلومات سعر SYN

ما هو SYN

الوثيقة البيضاء لـ SYN

الموقع الرسمي لـ SYN

اقتصاد توكن SYN

توقعات سعر SYN

سجل SYN

دليل شراء SYN

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عقود SYN الفورية

SYN عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Synapse (SYN)

التحليل الفني اليوم لـ Synapse (SYN)

توفر صفحة Synapse تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SYN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Synapse أدناه.

تغير سعر Synapse (SYN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.10369---1.06%-56.36%+107.46%
اعرف المزيد عن سعر Synapse

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Synapse

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Synapse عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 3
حيادي 10
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 2حيادي 6شراء 6
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 4شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1036
0.1036
R2
0.1036
0.1035
R1
0.1035
0.1035
PP
0.1035
0.1035
S1
0.1034
0.1034
S2
0.1034
0.1034
S3
0.1033
0.1034

إشارات السوق الخاصة بـ Synapse

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.84M
$10.18 M
$11.01 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.69 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.70 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.10M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.85 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.95 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Synapse

صافي التدفقسعر SYNUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.10
2026-08-16-$0.05 M0.10
2026-08-15-$0.08 M0.11
2026-08-14-$0.27 M0.10
2026-08-13-$0.07 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Synapse (SYN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Synapse المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSYN
$0.10369
$0.10369$0.10369
-0.74%
1.06M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SYN إلى USD

المبلغ

SYN
SYN
USD
USD

1 SYN = 0.10369 USD

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