توكنوميكس Space and Time (SXT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Space and Time (SXT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Space and Time (SXT) مشروع Space and Time (SXT) يُوسّع قدرات إثباتات المعرفة الصفرية (Zero-Knowledge - ZK) على مستودع بيانات لامركزي، ليُقدّم معالجة بيانات موثوقة وغير مركزية للعقود الذكية. يمكنك استخدام رمز SXT لدمج بيانات البلوكشين الشاملة التي قمنا بفهرستها من الشبكات الكبرى مع بيانات تطبيقك أو أي مجموعات بيانات خارجية أخرى. Proof of SQL هو المعالج المساعد بتقنية ZK الخاص بـ SXT، والذي يتيح لعقودك الذكية طرح أسئلة معقدة حول الأنشطة على شبكتها أو على شبكات أخرى، والحصول على إجابة مضمونة باستخدام إثبات ZK، وذلك في الكتلة التالية مباشرة. الموقع الرسمي: https://www.spaceandtime.io الوثيقة البيضاء: https://spaceandtime.io/whitepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xE6Bfd33F52d82Ccb5b37E16D3dD81f9FFDAbB195 اشتر SXT الآن!

توكنوميكس Space and Time (SXT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Space and Time (SXT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 116.62M $ 116.62M $ 116.62M إجمالي العرض: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B العرض المتداول: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 416.50M $ 416.50M $ 416.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2421 $ 0.2421 $ 0.2421 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 $ 0.0590975066216163 السعر الحالي: $ 0.0833 $ 0.0833 $ 0.0833 معرفة المزيد عن سعر Space and Time (SXT)

توكنوميكس Space and Time (SXT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Space and Time (SXT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SXT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SXT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SXT، استكشف السعر المباشر لتوكن SXT!

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