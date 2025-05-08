SXT

مشروع Space and Time (SXT) يُوسّع قدرات إثباتات المعرفة الصفرية (Zero-Knowledge - ZK) على مستودع بيانات لامركزي، ليُقدّم معالجة بيانات موثوقة وغير مركزية للعقود الذكية. يمكنك استخدام رمز SXT لدمج بيانات البلوكشين الشاملة التي قمنا بفهرستها من الشبكات الكبرى مع بيانات تطبيقك أو أي مجموعات بيانات خارجية أخرى. Proof of SQL هو المعالج المساعد بتقنية ZK الخاص بـ SXT، والذي يتيح لعقودك الذكية طرح أسئلة معقدة حول الأنشطة على شبكتها أو على شبكات أخرى، والحصول على إجابة مضمونة باستخدام إثبات ZK، وذلك في الكتلة التالية مباشرة.

اسم العملة المشفرةSXT

التصنيفNo.262

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)4.01%

المعروض المتداول1,400,000,000

إجمالي العرض5,000,000,000

إجمالي العرض5,000,000,000

معدل التداول0.28%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.1868671285494208,2025-05-08

أدنى سعر0.10474828680866613,2025-05-19

البلوكتشين العامETH

مقدمةمشروع Space and Time (SXT) يُوسّع قدرات إثباتات المعرفة الصفرية (Zero-Knowledge - ZK) على مستودع بيانات لامركزي، ليُقدّم معالجة بيانات موثوقة وغير مركزية للعقود الذكية. يمكنك استخدام رمز SXT لدمج بيانات البلوكشين الشاملة التي قمنا بفهرستها من الشبكات الكبرى مع بيانات تطبيقك أو أي مجموعات بيانات خارجية أخرى. Proof of SQL هو المعالج المساعد بتقنية ZK الخاص بـ SXT، والذي يتيح لعقودك الذكية طرح أسئلة معقدة حول الأنشطة على شبكتها أو على شبكات أخرى، والحصول على إجابة مضمونة باستخدام إثبات ZK، وذلك في الكتلة التالية مباشرة.

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