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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SUN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SUN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SUN

معلومات سعر SUN

ما هو SUN

الوثيقة البيضاء لـ SUN

الموقع الرسمي لـ SUN

اقتصاد توكن SUN

توقعات سعر SUN

سجل SUN

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التحليل الفني اليوم لـ SUN (SUN)

التحليل الفني اليوم لـ SUN (SUN)

توفر صفحة SUN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SUN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SUN أدناه.

تغير سعر SUN (SUN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.017849---1.86%-2.23%-9.38%
اعرف المزيد عن سعر SUN

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SUN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SUN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 5
شراء 6
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 3شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 2شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.017809
0.017809
R2
0.017809
0.017808
R1
0.017808
0.017808
PP
0.017808
0.017808
S1
0.017807
0.017807
S2
0.017807
0.017807
S3
0.017806
0.017807

إشارات السوق الخاصة بـ SUN

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.66M
$10.55 M
$11.21 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.13 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SUN

صافي التدفقسعر SUNUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.02
2026-08-16$0.05 M0.02
2026-08-15-$0.05 M0.02
2026-08-14-$0.02 M0.02
2026-08-13-$0.03 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق SUN (SUN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SUN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSUN
$0.017857
$0.017857$0.017857
-0.04%
5.52M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SUN إلى USD

المبلغ

SUN
SUN
USD
USD

1 SUN = 0.017849 USD

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