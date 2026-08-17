التحليل الفني اليوم لـ Stacks (STX) توفر صفحة Stacks تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Stacks أدناه. التسجيل

تغير سعر Stacks (STX) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.121 -- -8.62% -27.03% -47.89%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Stacks

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Stacks عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 5 حيادي 10 شراء 11 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 4 حيادي 5 شراء 5 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 5 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1211 0.121 R2 0.121 0.121 R1 0.121 0.121 PP 0.1209 0.1209 S1 0.1209 0.1209 S2 0.1208 0.1209 S3 0.1208 0.1208

إشارات السوق الخاصة بـ Stacks صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.28M $10.50 M $10.78 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.10 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.66 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.62 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Stacks صافي التدفق سعر STXUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.12 2026-08-16 -$0.05 M 0.12 2026-08-15 -$0.10 M 0.12 2026-08-14 -$0.08 M 0.12 2026-08-13 -$0.04 M 0.12 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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