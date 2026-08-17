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المزيد عن STX

معلومات سعر STX

ما هو STX

الوثيقة البيضاء لـ STX

الموقع الرسمي لـ STX

اقتصاد توكن STX

توقعات سعر STX

سجل STX

دليل شراء STX

محول عملة STX إلى الفيات

عقود STX الفورية

STX عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Stacks (STX)

التحليل الفني اليوم لـ Stacks (STX)

توفر صفحة Stacks تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Stacks أدناه.

تغير سعر Stacks (STX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.121---8.62%-27.03%-47.89%
اعرف المزيد عن سعر Stacks

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Stacks

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Stacks عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 5
حيادي 10
شراء 11
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 4حيادي 5شراء 5
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 5شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1211
0.121
R2
0.121
0.121
R1
0.121
0.121
PP
0.1209
0.1209
S1
0.1209
0.1209
S2
0.1208
0.1209
S3
0.1208
0.1208

إشارات السوق الخاصة بـ Stacks

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.28M
$10.50 M
$10.78 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.66 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.62 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Stacks

صافي التدفقسعر STXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.12
2026-08-16-$0.05 M0.12
2026-08-15-$0.10 M0.12
2026-08-14-$0.08 M0.12
2026-08-13-$0.04 M0.12

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Stacks

تداول أسواق Stacks (STX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Stacks المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTX
$0.121
$0.121$0.121
-1.14%
458.98K (USDT)
/USDCSTX
$0.12084
$0.12084$0.12084
-1.08%
454.27K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة STX إلى USD

المبلغ

STX
STX
USD
USD

1 STX = 0.121 USD

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