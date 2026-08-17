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المزيد عن STRK

معلومات سعر STRK

ما هو STRK

الوثيقة البيضاء لـ STRK

الموقع الرسمي لـ STRK

اقتصاد توكن STRK

توقعات سعر STRK

سجل STRK

دليل شراء STRK

محول عملة STRK إلى الفيات

عقود STRK الفورية

STRK عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ STRK (STRK)

التحليل الفني اليوم لـ STRK (STRK)

توفر صفحة STRK تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STRK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل STRK أدناه.

تغير سعر STRK (STRK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02316---5.74%-16.06%-42.16%
اعرف المزيد عن سعر STRK

المؤشرات الفنية الخاصة بـ STRK

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ STRK عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 1
حيادي 13
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 4شراء 10
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 9شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02312
0.02312
R2
0.02312
0.02311
R1
0.02311
0.02311
PP
0.02311
0.02311
S1
0.0231
0.0231
S2
0.0231
0.0231
S3
0.02309
0.0231

إشارات السوق الخاصة بـ STRK

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.93M
$7.81 M
$8.74 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.32 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.33 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.08M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.72 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.80 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ STRK

صافي التدفقسعر STRKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.13 M0.02
2026-08-16-$0.02 M0.02
2026-08-15-$0.11 M0.02
2026-08-14-$0.01 M0.02
2026-08-13-$0.05 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن STRK

تداول أسواق STRK (STRK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STRK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTRK
$0.02316
$0.02316$0.02316
-1.19%
5.38M (USDT)
/USDCSTRK
$0.02316
$0.02316$0.02316
-1.11%
2.34M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة STRK إلى USD

المبلغ

STRK
STRK
USD
USD

1 STRK = 0.02316 USD

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