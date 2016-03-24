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المزيد عن STEEM

معلومات سعر STEEM

ما هو STEEM

الوثيقة البيضاء لـ STEEM

الموقع الرسمي لـ STEEM

اقتصاد توكن STEEM

توقعات سعر STEEM

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التحليل الفني اليوم لـ STEEM (STEEM)

التحليل الفني اليوم لـ STEEM (STEEM)

توفر صفحة STEEM تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ STEEM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل STEEM أدناه.

تغير سعر STEEM (STEEM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03509---5.78%-11.33%-35.61%
اعرف المزيد عن سعر STEEM

المؤشرات الفنية الخاصة بـ STEEM

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ STEEM عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 3
شراء 12
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 1شراء 5
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03502
0.03502
R2
0.03502
0.03501
R1
0.03501
0.03501
PP
0.03501
0.03501
S1
0.035
0.035
S2
0.035
0.035
S3
0.03499
0.035

إشارات السوق الخاصة بـ STEEM

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.35M
$4.86 M
$5.21 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.05 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ STEEM

صافي التدفقسعر STEEMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.05 M0.04
2026-08-16-$0.01 M0.04
2026-08-15-$0.03 M0.04
2026-08-14-$0.06 M0.04
2026-08-13$0.03 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق STEEM (STEEM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر STEEM المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSTEEM
$0.03509
$0.03509$0.03509
-0.55%
2.68M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة STEEM إلى USD

المبلغ

STEEM
STEEM
USD
USD

1 STEEM = 0.03509 USD

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