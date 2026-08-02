سعر solami اليوم

السعر المباشر لمشروع solami (SOLAMI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOLAMI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOLAMI.

يحتل solami حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 93,880، مع عرض متداول قدره 999.13M SOLAMI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOLAMI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00483002، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOLAMI بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و-3.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق solami (SOLAMI)

القيمة السوقية $ 93.88K$ 93.88K $ 93.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 93.88K$ 93.88K $ 93.88K إمداد دورة التداول 999.13M 999.13M 999.13M إجمالي العرض 999,134,503.510436 999,134,503.510436 999,134,503.510436

القيمة السوقية الحالية لـ solami هي $ 93.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SOLAMI يبلغ 999.13M، مع إجمالي عرض 999134503.510436. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 93.88K.