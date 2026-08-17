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المزيد عن SNEK

معلومات سعر SNEK

ما هو SNEK

الموقع الرسمي لـ SNEK

اقتصاد توكن SNEK

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سجل SNEK

دليل شراء SNEK

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التحليل الفني اليوم لـ SNEK (SNEK)

التحليل الفني اليوم لـ SNEK (SNEK)

توفر صفحة SNEK تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SNEK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SNEK أدناه.

تغير سعر SNEK (SNEK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0003055---12.72%-1.74%-41.52%
اعرف المزيد عن سعر SNEK

تدفق رأس المال الخاص بـ SNEK

صافي التدفقسعر SNEKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15-$0.01 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SNEK

تداول أسواق SNEK (SNEK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SNEK المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSNEK
$0.0003055
$0.0003055$0.0003055
-0.67%
203.79M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SNEK إلى USD

المبلغ

SNEK
SNEK
USD
USD

1 SNEK = 0.0003055 USD

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