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المزيد عن SHX

معلومات سعر SHX

ما هو SHX

الوثيقة البيضاء لـ SHX

الموقع الرسمي لـ SHX

اقتصاد توكن SHX

توقعات سعر SHX

سجل SHX

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محول عملة SHX إلى الفيات

عقود SHX الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ SHX (SHX)

التحليل الفني اليوم لـ SHX (SHX)

توفر صفحة SHX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SHX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SHX أدناه.

تغير سعر SHX (SHX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.003002---1.64%-14.99%-29.73%
اعرف المزيد عن سعر SHX

تدفق رأس المال الخاص بـ SHX

صافي التدفقسعر SHXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.01 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SHX

تداول أسواق SHX (SHX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SHX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSHX
$0.003002
$0.003002$0.003002
0.00%
22.08M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SHX إلى USD

المبلغ

SHX
SHX
USD
USD

1 SHX = 0.003002 USD

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