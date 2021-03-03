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المزيد عن SCRT

معلومات سعر SCRT

ما هو SCRT

الوثيقة البيضاء لـ SCRT

الموقع الرسمي لـ SCRT

اقتصاد توكن SCRT

توقعات سعر SCRT

سجل SCRT

دليل شراء SCRT

محول عملة SCRT إلى الفيات

عقود SCRT الفورية

SCRT عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ SCRT (SCRT)

التحليل الفني اليوم لـ SCRT (SCRT)

توفر صفحة SCRT تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SCRT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SCRT أدناه.

تغير سعر SCRT (SCRT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.02834---11.53%-29.15%-64.13%
اعرف المزيد عن سعر SCRT

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SCRT

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SCRT عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 2
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.02832
0.02832
R2
0.02832
0.02831
R1
0.02831
0.02831
PP
0.02831
0.02831
S1
0.0283
0.0283
S2
0.0283
0.0283
S3
0.02829
0.0283

إشارات السوق الخاصة بـ SCRT

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.23M
$1.84 M
$2.07 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.74 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.74 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SCRT

صافي التدفقسعر SCRTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.03
2026-08-16-$0.09 M0.03
2026-08-15-$0.11 M0.03
2026-08-14$0.16 M0.03
2026-08-13-$0.07 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق SCRT (SCRT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SCRT المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSCRT
$0.02834
$0.02834$0.02834
+3.16%
2.28M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SCRT إلى USD

المبلغ

SCRT
SCRT
USD
USD

1 SCRT = 0.02834 USD

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