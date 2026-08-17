التحليل الفني اليوم لـ SATS (SATS) توفر صفحة SATS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SATS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SATS أدناه. التسجيل

تغير سعر SATS (SATS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.000000010297 -- -3.88% +9.33% -21.70%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SATS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SATS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 13 حيادي 6 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 11 حيادي 3 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 2 حيادي 3 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0000000103 0.0000000103 R2 0.0000000103 0.00000001029 R1 0.00000001029 0.00000001029 PP 0.00000001029 0.00000001029 S1 0.00000001028 0.00000001028 S2 0.00000001028 0.00000001028 S3 0.00000001027 0.00000001028

إشارات السوق الخاصة بـ SATS صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -4.50M $7.01 M $11.51 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.18 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.20 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ SATS صافي التدفق سعر SATSUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.00 2026-08-16 $0.01 M 0.00 2026-08-15 -$0.03 M 0.00 2026-08-14 $0.02 M 0.00 2026-08-13 $0.02 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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