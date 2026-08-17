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المزيد عن SATS

معلومات سعر SATS

ما هو SATS

الموقع الرسمي لـ SATS

اقتصاد توكن SATS

توقعات سعر SATS

سجل SATS

دليل شراء SATS

محول عملة SATS إلى الفيات

عقود SATS الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ SATS (SATS)

التحليل الفني اليوم لـ SATS (SATS)

توفر صفحة SATS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SATS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SATS أدناه.

تغير سعر SATS (SATS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000000010297---3.88%+9.33%-21.70%
اعرف المزيد عن سعر SATS

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SATS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SATS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 13
حيادي 6
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 11حيادي 3شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0000000103
0.0000000103
R2
0.0000000103
0.00000001029
R1
0.00000001029
0.00000001029
PP
0.00000001029
0.00000001029
S1
0.00000001028
0.00000001028
S2
0.00000001028
0.00000001028
S3
0.00000001027
0.00000001028

إشارات السوق الخاصة بـ SATS

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-4.50M
$7.01 M
$11.51 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.20 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SATS

صافي التدفقسعر SATSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15-$0.03 M0.00
2026-08-14$0.02 M0.00
2026-08-13$0.02 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق SATS (SATS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SATS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSATS
$0.000000010297
$0.000000010297$0.000000010297
-1.53%
6638.32B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SATS إلى USD

المبلغ

SATS
SATS
USD
USD

1 SATS = 0.00000 USD

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