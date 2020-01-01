توكنوميكس SAL (SAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SAL (SAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SAL (SAL) مشروع Salvium هي سلسلة كتل خاصة متطورة تعتمد على إثبات العمل، تجمع بسلاسة بين إمكانيات التخزين والخصوصية والتمويل اللامركزي (DeFi) مع الالتزام بلوائح العملات المشفرة. بُنيت على نسخة فرعية من مونيرو، وتحتفظ بميزات الخصوصية المتقدمة لمونيرو، مثل عناوين التخفي والتوقيعات الحلقية. ومع ذلك، تُقدم سالفيوم ابتكارات رائدة تُغير آليات المعاملات بشكل كبير، مما يُقدم حلاً فريدًا في مجال التمويل اللامركزي. الموقع الرسمي: https://salvium.io/ الوثيقة البيضاء: https://salvium.io/docs/salvium-litepaper-v1_0-english.pdf مستكشف الكتل: https://explorer.salvium.io/ اشتر SAL الآن!

توكنوميكس SAL (SAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SAL (SAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 184.40M $ 184.40M $ 184.40M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.57M $ 15.57M $ 15.57M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.14715 $ 0.14715 $ 0.14715 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.07072331169608163 $ 0.07072331169608163 $ 0.07072331169608163 السعر الحالي: $ 0.08444 $ 0.08444 $ 0.08444 معرفة المزيد عن سعر SAL (SAL)

توكنوميكس SAL (SAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SAL (SAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAL، استكشف السعر المباشر لتوكن SAL!

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