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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SAGA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول SAGA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن SAGA

معلومات سعر SAGA

ما هو SAGA

الوثيقة البيضاء لـ SAGA

الموقع الرسمي لـ SAGA

اقتصاد توكن SAGA

توقعات سعر SAGA

سجل SAGA

دليل شراء SAGA

محول عملة SAGA إلى الفيات

عقود SAGA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ SAGA (SAGA)

التحليل الفني اليوم لـ SAGA (SAGA)

توفر صفحة SAGA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ SAGA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل SAGA أدناه.

تغير سعر SAGA (SAGA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01333---12.31%+9.62%-36.32%
اعرف المزيد عن سعر SAGA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ SAGA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ SAGA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 8
حيادي 8
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 6حيادي 5شراء 3
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01332
0.01331
R2
0.01331
0.01331
R1
0.01331
0.01331
PP
0.0133
0.0133
S1
0.0133
0.0133
S2
0.01329
0.0133
S3
0.01329
0.01329

إشارات السوق الخاصة بـ SAGA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.18M
$1.53 M
$1.70 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.28 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.28 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.99 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.98 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ SAGA

صافي التدفقسعر SAGAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.01
2026-08-16-$0.06 M0.01
2026-08-15-$0.05 M0.01
2026-08-14$0.15 M0.01
2026-08-13-$0.03 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن SAGA

تداول أسواق SAGA (SAGA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SAGA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSAGA
$0.01332
$0.01332$0.01332
+1.29%
5.64M (USDT)
/USDCSAGA
$0.01333
$0.01333$0.01333
+1.44%
4.12M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة SAGA إلى USD

المبلغ

SAGA
SAGA
USD
USD

1 SAGA = 0.01333 USD

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