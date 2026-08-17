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ما هو ROSE

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التحليل الفني اليوم لـ Oasis (ROSE)

التحليل الفني اليوم لـ Oasis (ROSE)

توفر صفحة Oasis تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ROSE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Oasis أدناه.

تغير سعر Oasis (ROSE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.005378---7.44%-0.17%-43.22%
اعرف المزيد عن سعر Oasis

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Oasis

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Oasis عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 13
حيادي 2
شراء 11
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.005367
0.005366
R2
0.005366
0.005366
R1
0.005366
0.005366
PP
0.005365
0.005365
S1
0.005365
0.005365
S2
0.005364
0.005365
S3
0.005364
0.005364

إشارات السوق الخاصة بـ Oasis

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.23M
$1.95 M
$2.18 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.51 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.53 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.43 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.36 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Oasis

صافي التدفقسعر ROSEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.01
2026-08-16-$0.03 M0.01
2026-08-15-$0.06 M0.01
2026-08-14-$0.02 M0.01
2026-08-13-$0.04 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Oasis

تداول أسواق Oasis (ROSE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Oasis المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTROSE
$0.005375
$0.005375$0.005375
-0.22%
11.99M (USDT)
/USDCROSE
$0.005373
$0.005373$0.005373
-0.37%
10.32M (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ROSE إلى USD

المبلغ

ROSE
ROSE
USD
USD

1 ROSE = 0.005378 USD

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