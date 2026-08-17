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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول RONIN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول RONIN، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو RON

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التحليل الفني اليوم لـ RONIN (RON)

التحليل الفني اليوم لـ RONIN (RON)

توفر صفحة RONIN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل RONIN أدناه.

تغير سعر RONIN (RON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.04951---5.52%-6.08%-56.33%
اعرف المزيد عن سعر RONIN

المؤشرات الفنية الخاصة بـ RONIN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ RONIN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 12
حيادي 11
شراء 3
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 4شراء 2
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 7شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.04951
0.04949
R2
0.04949
0.04946
R1
0.04945
0.04945
PP
0.04943
0.04943
S1
0.04939
0.0494
S2
0.04937
0.04939
S3
0.04933
0.04937

إشارات السوق الخاصة بـ RONIN

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$1.40 M
$1.41 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.22 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.21 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.34 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.30 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ RONIN

صافي التدفقسعر RONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.05
2026-08-16-$0.03 M0.05
2026-08-15$0.04 M0.05
2026-08-14$0.02 M0.05
2026-08-13$0.00 M0.05

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن RONIN

تداول أسواق RONIN (RON) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر RONIN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRON
$0.04951
$0.04951$0.04951
+1.14%
1.33M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة RON إلى USD

المبلغ

RON
RON
USD
USD

1 RON = 0.04951 USD

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