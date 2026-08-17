التحليل الفني اليوم لـ RONIN (RON) توفر صفحة RONIN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ RON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل RONIN أدناه. التسجيل

تغير سعر RONIN (RON) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.04951 -- -5.52% -6.08% -56.33%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ RONIN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ RONIN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 12 حيادي 11 شراء 3 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 4 شراء 2 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 7 شراء 1 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.04951 0.04949 R2 0.04949 0.04946 R1 0.04945 0.04945 PP 0.04943 0.04943 S1 0.04939 0.0494 S2 0.04937 0.04939 S3 0.04933 0.04937

إشارات السوق الخاصة بـ RONIN صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.01M $1.40 M $1.41 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.22 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.21 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.34 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.30 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ RONIN صافي التدفق سعر RONUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.05 2026-08-16 -$0.03 M 0.05 2026-08-15 $0.04 M 0.05 2026-08-14 $0.02 M 0.05 2026-08-13 $0.00 M 0.05 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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