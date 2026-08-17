التحليل الفني اليوم لـ Quant (QNT) توفر صفحة Quant تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ QNT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Quant أدناه. التسجيل

تغير سعر Quant (QNT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $56.06 -- -3.72% -12.93% -24.21%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Quant

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Quant عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 6 حيادي 2 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 6 حيادي 2 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 55.7666 55.7633 R2 55.7633 55.7595 R1 55.7566 55.7571 PP 55.7533 55.7533 S1 55.7466 55.7495 S2 55.7433 55.7471 S3 55.7366 55.7433

إشارات السوق الخاصة بـ Quant صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.28M $5.82 M $5.54 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.35 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.30 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.06 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.04 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Quant صافي التدفق سعر QNTUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.15 M 55.79 2026-08-16 $0.04 M 57.37 2026-08-15 $0.00 M 58.06 2026-08-14 $0.00 M 58.25 2026-08-13 $0.03 M 57.95 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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