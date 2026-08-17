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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Quant، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Quant، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن QNT

معلومات سعر QNT

ما هو QNT

الموقع الرسمي لـ QNT

اقتصاد توكن QNT

توقعات سعر QNT

سجل QNT

دليل شراء QNT

محول عملة QNT إلى الفيات

عقود QNT الفورية

QNT عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Quant (QNT)

التحليل الفني اليوم لـ Quant (QNT)

توفر صفحة Quant تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ QNT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Quant أدناه.

تغير سعر Quant (QNT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$56.06---3.72%-12.93%-24.21%
اعرف المزيد عن سعر Quant

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Quant

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Quant عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 2
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:حياديبيع 6حيادي 2شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
55.7666
55.7633
R2
55.7633
55.7595
R1
55.7566
55.7571
PP
55.7533
55.7533
S1
55.7466
55.7495
S2
55.7433
55.7471
S3
55.7366
55.7433

إشارات السوق الخاصة بـ Quant

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.28M
$5.82 M
$5.54 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.35 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.30 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.06 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.04 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Quant

صافي التدفقسعر QNTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.15 M55.79
2026-08-16$0.04 M57.37
2026-08-15$0.00 M58.06
2026-08-14$0.00 M58.25
2026-08-13$0.03 M57.95

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Quant

تداول أسواق Quant (QNT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Quant المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTQNT
$56.06
$56.06$56.06
-2.26%
572.46 (USDT)
/USDCQNT
$55.98
$55.98$55.98
-2.28%
960.31 (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة QNT إلى USD

المبلغ

QNT
QNT
USD
USD

1 QNT = 56.06 USD

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