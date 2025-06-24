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Quidax Token السعر(QDX)

USD

مخطط أسعار Quidax Token (QDX) المباشر

$0.11696
$0.11696$0.11696
-0.33%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول QDX

السعر الحالي لـ Quidax Token (QDX) اليوم هو 0.11696 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من QDX إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Quidax Token:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 391.73K USD
- تغير سعر Quidax Token خلال اليوم هو -0.33%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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QDX أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Quidax Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0003872-0.33%
30 يوم$ +0.09196+367.84%
60 يوم$ +0.09196+367.84%
90 يوم$ +0.09196+367.84%
تغير سعر Quidax Token اليوم

سجل اليوم QDX تغيرًا $ -0.0003872 (-0.33%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Quidax Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.09196 (+367.84%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Quidax Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد QDX تغييرًا في $ +0.09196 (+367.84%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Quidax Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.09196 (+367.84%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

QDX معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Quidax Token: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.10935
$ 0.10935$ 0.10935

$ 0.11802
$ 0.11802$ 0.11802

$ 0.127
$ 0.127$ 0.127

-0.68%

-0.33%

+367.84%

QDX معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 391.73K
$ 391.73K$ 391.73K

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ما هو Quidax Token ( QDX )

توكن QDX هو توكن الخدمة لنظام Quidax البيئي. سيوفر مزايا متنوعة لحامليه، بما في ذلك خصومات على رسوم التداول، ودخل سلبي، وإمكانية الوصول إلى ميزات حصرية على Quidax.

متوفر Quidax Token على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Quidax Token الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين QDXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Quidax Token على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Quidax Token سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Quidax Token

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Quidax Token، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ QDX؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارQuidax Token.

سجل أسعار Quidax Token

يوفر تتبع مسار سعر QDX معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ QDX. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Quidax Token.

توكنوميكس Quidax Token (QDX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Quidax Token (QDX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس QDX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Quidax Token ( QDX )

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عملة QDX إلى العملات المحلية

1 QDX إلى VND
3,077.8024
1 QDX إلى AUD
A$0.1789488
1 QDX إلى GBP
0.0853808
1 QDX إلى EUR
0.1005856
1 QDX إلى USD
$0.11696
1 QDX إلى MYR
RM0.4959104
1 QDX إلى TRY
4.6327856
1 QDX إلى JPY
¥16.935808
1 QDX إلى RUB
9.1661552
1 QDX إلى INR
10.0503728
1 QDX إلى IDR
Rp1,917.3767424
1 QDX إلى KRW
158.9123824
1 QDX إلى PHP
6.649176
1 QDX إلى EGP
￡E.5.853848
1 QDX إلى BRL
R$0.64328
1 QDX إلى CAD
C$0.1602352
1 QDX إلى BDT
14.2936816
1 QDX إلى NGN
181.0517408
1 QDX إلى UAH
4.8795712
1 QDX إلى VES
Bs12.04688
1 QDX إلى PKR
Rs33.3020208
1 QDX إلى KZT
60.4753376
1 QDX إلى THB
฿3.8175744
1 QDX إلى TWD
NT$3.4479808
1 QDX إلى AED
د.إ0.4292432
1 QDX إلى CHF
Fr0.093568
1 QDX إلى HKD
HK$0.9169664
1 QDX إلى MAD
.د.م1.0631664
1 QDX إلى MXN
$2.2269184
1 QDX إلى PLN
0.426904

Quidax Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Quidax Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Quidax Token الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

QDX
QDX
USD
USD

1 QDX = 0.11696 USD

تداول

USDTQDX
$0.11696
$0.11696$0.11696
+6.48%

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