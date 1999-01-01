QDX

توكن QDX هو توكن الخدمة لنظام Quidax البيئي. سيوفر مزايا متنوعة لحامليه، بما في ذلك خصومات على رسوم التداول، ودخل سلبي، وإمكانية الوصول إلى ميزات حصرية على Quidax.

اسم العملة المشفرةQDX

التصنيفNo.1446

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض500,000,000

إجمالي العرض500,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتوكن QDX هو توكن الخدمة لنظام Quidax البيئي. سيوفر مزايا متنوعة لحامليه، بما في ذلك خصومات على رسوم التداول، ودخل سلبي، وإمكانية الوصول إلى ميزات حصرية على Quidax.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
بحث
المفضلة
QDX/USDT
Quidax Token
----
--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (QDX)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
معلومات
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
تداولات السوق
الأسواق الفورية
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
QDX/USDT
Quidax Token
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (QDX)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
network_iconالشبكة غير طبيعية
خدمة العملاء أونلاين
Loading...