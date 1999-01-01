QDX

توكن QDX هو توكن الخدمة لنظام Quidax البيئي. سيوفر مزايا متنوعة لحامليه، بما في ذلك خصومات على رسوم التداول، ودخل سلبي، وإمكانية الوصول إلى ميزات حصرية على Quidax.

اسم العملة المشفرةQDX

التصنيفNo.1446

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض500,000,000

إجمالي العرض500,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتوكن QDX هو توكن الخدمة لنظام Quidax البيئي. سيوفر مزايا متنوعة لحامليه، بما في ذلك خصومات على رسوم التداول، ودخل سلبي، وإمكانية الوصول إلى ميزات حصرية على Quidax.

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