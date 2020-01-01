توكنوميكس Quidax Token (QDX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Quidax Token (QDX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Quidax Token (QDX) توكن QDX هو توكن الخدمة لنظام Quidax البيئي. سيوفر مزايا متنوعة لحامليه، بما في ذلك خصومات على رسوم التداول، ودخل سلبي، وإمكانية الوصول إلى ميزات حصرية على Quidax. الموقع الرسمي: https://qdx.quidax.io/ الوثيقة البيضاء: https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a اشتر QDX الآن!

توكنوميكس Quidax Token (QDX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Quidax Token (QDX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.90M $ 8.90M $ 8.90M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 57.80M $ 57.80M $ 57.80M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.127 $ 0.127 $ 0.127 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.11559 $ 0.11559 $ 0.11559 معرفة المزيد عن سعر Quidax Token (QDX)

توكنوميكس Quidax Token (QDX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Quidax Token (QDX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QDX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QDX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QDX، استكشف السعر المباشر لتوكن QDX!

كيفية شراء QDX هل أنت مهتم بإضافة Quidax Token (QDX) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء QDX ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء QDX على MEXC الآن!

تاريخ سعر Quidax Token (QDX) يساعد تحليل تاريخ أسعار QDX المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار QDX الآن!

توقعات سعر QDX هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه QDX؟ تجمع صفحة توقعات أسعار QDX الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر QDX الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!