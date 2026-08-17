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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Propy، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Propy، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PRO

معلومات سعر PRO

ما هو PRO

الوثيقة البيضاء لـ PRO

الموقع الرسمي لـ PRO

اقتصاد توكن PRO

توقعات سعر PRO

سجل PRO

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التحليل الفني اليوم لـ Propy (PRO)

التحليل الفني اليوم لـ Propy (PRO)

توفر صفحة Propy تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PRO، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Propy أدناه.

تغير سعر Propy (PRO)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.3317---3.83%-11.15%+0.24%
اعرف المزيد عن سعر Propy

تدفق رأس المال الخاص بـ Propy

صافي التدفقسعر PROUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.33
2026-08-16-$0.01 M0.33
2026-08-15$0.01 M0.33
2026-08-14-$0.02 M0.33
2026-08-13-$0.01 M0.34

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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PRO USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع PRO باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود PRO USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Propy (PRO) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Propy المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPRO
$0.3317
$0.3317$0.3317
-0.15%
173.47K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PRO إلى USD

المبلغ

PRO
PRO
USD
USD

1 PRO = 0.3317 USD

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