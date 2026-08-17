شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Portal، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Portal، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن PORTAL

معلومات سعر PORTAL

ما هو PORTAL

الوثيقة البيضاء لـ PORTAL

الموقع الرسمي لـ PORTAL

اقتصاد توكن PORTAL

توقعات سعر PORTAL

سجل PORTAL

دليل شراء PORTAL

محول عملة PORTAL إلى الفيات

عقود PORTAL الفورية

PORTAL عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Portal (PORTAL)

التحليل الفني اليوم لـ Portal (PORTAL)

توفر صفحة Portal تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PORTAL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Portal أدناه.

تغير سعر Portal (PORTAL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.017261--+49.90%+61.09%+101.10%
اعرف المزيد عن سعر Portal

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Portal

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Portal عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 1
شراء 18
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01742
0.0174
R2
0.0174
0.01737
R1
0.01735
0.01736
PP
0.01733
0.01733
S1
0.01728
0.0173
S2
0.01726
0.01729
S3
0.01721
0.01726

إشارات السوق الخاصة بـ Portal

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.90M
$7.21 M
$8.11 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.12M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$13.54 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$13.67 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.15M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$13.68 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$13.82 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Portal

صافي التدفقسعر PORTALUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.06 M0.02
2026-08-16$0.29 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14$0.03 M0.01
2026-08-13-$0.02 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Portal

تداول أسواق Portal (PORTAL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Portal المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPORTAL
$0.017427
$0.017427$0.017427
+30.64%
22.78M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PORTAL إلى USD

المبلغ

PORTAL
PORTAL
USD
USD

1 PORTAL = 0.017261 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.