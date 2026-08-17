التحليل الفني اليوم لـ Portal (PORTAL) توفر صفحة Portal تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PORTAL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Portal أدناه. التسجيل

تغير سعر Portal (PORTAL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.017261 -- +49.90% +61.09% +101.10%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Portal

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Portal عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 1 شراء 18 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 1 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.01742 0.0174 R2 0.0174 0.01737 R1 0.01735 0.01736 PP 0.01733 0.01733 S1 0.01728 0.0173 S2 0.01726 0.01729 S3 0.01721 0.01726

إشارات السوق الخاصة بـ Portal صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.90M $7.21 M $8.11 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.12M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $13.54 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $13.67 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.15M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $13.68 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $13.82 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Portal صافي التدفق سعر PORTALUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.06 M 0.02 2026-08-16 $0.29 M 0.01 2026-08-15 -$0.01 M 0.01 2026-08-14 $0.03 M 0.01 2026-08-13 -$0.02 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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