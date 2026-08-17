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المزيد عن PONKE

معلومات سعر PONKE

ما هو PONKE

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اقتصاد توكن PONKE

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التحليل الفني اليوم لـ PONKE (PONKE)

التحليل الفني اليوم لـ PONKE (PONKE)

توفر صفحة PONKE تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ PONKE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل PONKE أدناه.

تغير سعر PONKE (PONKE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01454---10.25%-25.25%-60.71%
اعرف المزيد عن سعر PONKE

تدفق رأس المال الخاص بـ PONKE

صافي التدفقسعر PONKEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن PONKE

تداول أسواق PONKE (PONKE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر PONKE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPONKE
$0.01454
$0.01454$0.01454
-0.67%
3.77M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة PONKE إلى USD

المبلغ

PONKE
PONKE
USD
USD

1 PONKE = 0.01454 USD

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